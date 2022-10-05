UFC 280 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

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22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, в рамках которого пройдет бой за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Где и во сколько смотреть UFC 280?

Турнир в Абу-Даби начнется в 17:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 21:00, главный бой — не раньше 23:00. Посмотреть UFC 280 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Кард UFC 280

Помимо Махачева и Оливейры, в мейнкарде встретятся Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу, Петр Ян и Шон О’Мэлли, Бенеил Дариуш и Матеуш Гамрот, Кэтлин Чукагян и Манон Фиоро.

 

 

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