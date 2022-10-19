Диллашоу – о Петре Яне: «Он просто убийца!»

Бывший чемпион в легчайшем весе высоко оценил шансы в поединке с ’Мэлли на UFC 280.

«Ян — просто убийца! Вы просто посмотрите на его поведение перед боем и что он делает во время боя.

Но Шон очень хорошо продает свои поединки и тоже обладает очень высоким уровнем мастерства. Мой прогноз — победа Яна, но я оставляю шансы Шону», – сказал Ян.

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