Диллашоу – о Петре Яне: «Он просто убийца!»

Теги легчайший вес UFC Ти Джей Диллашоу Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высоко оценил шансы Петра Яна в поединке с Шоном О’Мэлли на UFC 280.

«Ян — просто убийца! Вы просто посмотрите на его поведение перед боем и что он делает во время боя.

Но Шон очень хорошо продает свои поединки и тоже обладает очень высоким уровнем мастерства. Мой прогноз — победа Яна, но я оставляю шансы Шону», – сказал Ян.

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