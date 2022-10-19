О’Мэлли – о бое с Яном: «Буду отбивать его лицо своими руками. Я оставлю Петра лежать лицом в пол»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли заявил, что победа над ’Мэлли должна вернуть его в гонку за пояс.

«У меня более длинные руки, и я верю, что войду туда и буду отбивать руками его лицо, пока он не упадет.

В этом бою создаются суперзвезды. UFC 280, в Абу-Даби я оставлю Петра лежать лицом в пол», – сказал Ян.

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