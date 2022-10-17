Петр Ян: «Надеюсь, после боя с О’Мэлли я буду драться за пояс»

Российский боец Петр Ян рассчитывает получить титульный бой после победы над ’Мэлли.

«У самурая нет цели, у самурая есть путь. Сегодня мной движет внутренний огонь.

Есть еще некоторые моменты, которые хочется доказать самому себе. Надеюсь, что после поединка с Шоном буду драться за пояс», – сказал Ян.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

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