Петр Ян: «Надеюсь, после боя с О’Мэлли я буду драться за пояс»
Российский боец Петр Ян рассчитывает получить титульный бой после победы над Шоном О’Мэлли.
«У самурая нет цели, у самурая есть путь. Сегодня мной движет внутренний огонь.
Есть еще некоторые моменты, которые хочется доказать самому себе. Надеюсь, что после поединка с Шоном буду драться за пояс», – сказал Ян.
Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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