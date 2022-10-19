Дариуш ставит на победу О’Мэлли над Яном: «Петру не хватит времени переломить ход боя»

Теги UFC Петр Ян Шон О'Мэлли Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш считает, что трехраундовый формат может стать помехой для Петра Яна в поединке против Алджамейна Стерлинга.

«Я думаю, что О’Мэлли победит в этом поединке. У него огромное преимущество в размахе рук и поединок пройдет по формуле трех раундов. Яну просто не хватит времени переломить ход событий в клетке», – предположил Дариуш.

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Дэйна Уайт сообщил, что победитель боя Петр Ян – Шон О’Мэлли сразится за титул

 

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