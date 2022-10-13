Чарльз Оливейра: «Если Хабиб захочет вернуться и отомстить за Махачева, я буду готов»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с .

«Нет, бой с Махачевым не самый тяжелый в моей карьере. Ислам – протеже Хабиб, и несет тот груз на своих плечах. А для меня это просто бой. Я их не выбираю.

Это бой против Ислама, но если Хабиб захочет вернуться и отомстить за него, я буду готов. Но я не думаю, что он вернется. Я полностью уважаю его решение.

Я шокирую мир в бою в Махачевым. Финиширую его в первом раунде. Я покажу разницу между моими навыками и его, уровнем моих соперников и уровнем его оппонентов. После этого люди поймут, почему чемпиона зовут .

Я все еще хочу драться с . Он неглупый, к тому же его окружают умные люди. Он вызывает восторг у людей и умеет продавать бои», – сказал Оливейра.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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