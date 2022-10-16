Абдель-Азиз – о словах Хабиба про Оливейру: «Мы уважаем Чарльза, он не отброс как Конор, но сейчас он – враг»

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз отреагировал на несколько противоречивых заявлений про Чарльза Оливейру.

Промоутер заверил, что в команде Махачева уважают Оливейру и не хотят переходить на личные оскорбления, как было в случае с Конором Макгрегором.

«Нам нравится Чарльз Оливейра. Он отличный парень. Но сейчас, когда Оливейра подписал контракт, он враг. И Ислам Махачев его враг. Но на поле битвы ты уважаешь врага.

У вас должны быть правила и честь. Здесь нет вражды. Что бы ни случилось в этом поединке, после они пожмут руки и поздравят друг друга. Это 100 процентов.

Я думаю, что Чарльз – не плохой человек. Он не такой отброс, как . У нас такое же скромное происхождение, как и у Оливейры», – сказал Али.

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