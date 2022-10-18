Чарльз Оливейра: «Наш бой с Махачевым состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама»

Бывший чемпион в легком весе поделился ожиданиями от боя с .

«Мы должны уважать моего соперника. Ислам идет на победной серии 10-0. Он очень умен в том, что делает.

Однако, я думаю, что он оседлал не свою волну — это волна . Наш поединок состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама.

По моему мнению, ему следует драться против претендента из топ-5 рейтинга. С кем из рейтинговых претендентов дрался Ислам? Ни с кем», – сказал бразилец.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против

Махачев про хейтеров: «Надо уважать их труд. Они тратят на нас свое время, дают советы»