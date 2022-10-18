Чарльз Оливейра: «Наш бой с Махачевым состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама»
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.
«Мы должны уважать моего соперника. Ислам идет на победной серии 10-0. Он очень умен в том, что делает.
Однако, я думаю, что он оседлал не свою волну — это волна Хабиба Нурмагомедова. Наш поединок состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама.
По моему мнению, ему следует драться против претендента из топ-5 рейтинга. С кем из рейтинговых претендентов дрался Ислам? Ни с кем», – сказал бразилец.
Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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