Чарльз Оливейра: «Наш бой с Махачевым состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.

«Мы должны уважать моего соперника. Ислам идет на победной серии 10-0. Он очень умен в том, что делает.

Однако, я думаю, что он оседлал не свою волну — это волна Хабиба Нурмагомедова. Наш поединок состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама.

По моему мнению, ему следует драться против претендента из топ-5 рейтинга. С кем из рейтинговых претендентов дрался Ислам? Ни с кем», – сказал бразилец.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против

Махачев про хейтеров: «Надо уважать их труд. Они тратят на нас свое время, дают советы»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные