Александр Емельяненко про критику брата после боя с Дациком: «Пусть Федор за себя говорит»

Российский боец отреагировал на слова , который после поражения от посоветовал брату «навести в своей душе порядок и изменить образ жизни».

«Я не знаю, что он имел в виду. Я видел эти интервью. Мне кажется, Федору надо начать с себя. Есть такая пословица: «В чужом глазу соринку увидишь, а в своем бревна не заметишь». Поэтому пусть Федор за себя говорит. Я ничего о нем говорить не буду», – сказал Александр.

24 сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде на .

Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»

Дацик отправил Емельяненко в нокдаун во время спарринга