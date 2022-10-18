Александр Емельяненко про критику брата после боя с Дациком: «Пусть Федор за себя говорит»

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Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на слова Федора Емельяненко, который после поражения от Вячеслава Дацика посоветовал брату «навести в своей душе порядок и изменить образ жизни».

«Я не знаю, что он имел в виду. Я видел эти интервью. Мне кажется, Федору надо начать с себя. Есть такая пословица: «В чужом глазу соринку увидишь, а в своем бревна не заметишь». Поэтому пусть Федор за себя говорит. Я ничего о нем говорить не буду», – сказал Александр.

24 сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде на Hardcore Boxing.

Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»

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