Емельяненко про людей, которые перестали верить в него после поражения от Дацика: «Куда ветер подует, туда задницу и направляют»
Российский боец Александр Емельяненко обратился к хейтерам, которые перестали в него верить после поражения от Вячеслава Дацика.
«Пусть начнут с себя. Пусть посмотрят в зеркало, пообщаются со своим отражением. Я не обращаю абсолютно никакого внимания на подобных людей и подобные высказывания.
Куда ветер подует, туда и задницу направляют. Сегодня они за меня, завтра уже против меня. Это люди без мнения», – сказал Емельяненко.
В конце сентября Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде первого раунда на Hardcore Boxing.
Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата
Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»
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