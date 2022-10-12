Емельяненко про людей, которые перестали верить в него после поражения от Дацика: «Куда ветер подует, туда задницу и направляют»

Российский боец обратился к хейтерам, которые перестали в него верить после поражения от .

«Пусть начнут с себя. Пусть посмотрят в зеркало, пообщаются со своим отражением. Я не обращаю абсолютно никакого внимания на подобных людей и подобные высказывания.

Куда ветер подует, туда и задницу направляют. Сегодня они за меня, завтра уже против меня. Это люди без мнения», – сказал Емельяненко.

В конце сентября Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде первого раунда на Hardcore Boxing.

Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата

Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»