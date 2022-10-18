Мухаммад про тренировочный лагерь с командой Хабиба: «Каждый из этих парней – монстр»
Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад рассказал о подготовке к турниру в Абу-Даби в тренировочном лагере Хабиба Нурмагомедова.
«Я был в разных залах, и когда команда Хабиба говорит, что тренируется по-другому, это правда. Эти парни тренируются с детства.
Когда в зал входит Хабиб, это похоже на армию, в которой нельзя шутить. Там полная дисциплина. К тому же мы мусульмане.
Сперва мы словно убиваем друг друга, а затем вместе молимся. Ты больше погружаешься в религию, это сближает тебя с Богом, отвлекает от повседневных стрессов в Америке.
У каждого были такие дни, когда ты чувствуешь себя уставшим. В таком случаешь, ты знаешь, с каким парнем тебе нужно провести спарринг, чтобы были более легкие раунды. Ты контролируешь весь процесс и приводишь себя в порядок на протяжении этого дня.
Здесь же ты не получишь ни одного легкого раунда. Каждый из этих парней – монстр, и все равно, в какой весовой категории выступают. Их техника безупречна. Так что здесь тренироваться намного сложнее», – поделился Мухаммад.
22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Мухаммад подерется с Шоном Брэди.
Хабиб будет секундировать Белала Мухаммада на UFC 280
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