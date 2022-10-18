UFC запретил бойцам и их командам делать ставки на бои

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC изменил правила, запретив бойцам и их командам делать ставки на бои промоушена.

В сообщении говорится, что это связано с «четким указанием» букмекеров.

«UFC только что выпустила памятку для бойцов и менеджеров относительно изменения их политики поведения спортсменов: бойцам UFC теперь запрещено делать ставки на любой бой , независимо от того, участвуют они в нем или нет. Но им все еще можно спонсировать букмекерские конторы», – написал Хельвани.

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