Хабиб будет секундировать Белала Мухаммада на UFC 280

Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад сообщил, что экс-чемпион легкого дивизиона станет его секундантом в следующем поединке.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Мухаммад подерется с Шоном Брэди.

«У нас будет Величайший – Хабиб будет с нами и займет место третьего углового. Честно говоря, это просто потрясающе. Будет невероятно круто!» – сказал американец.

Главным событием турнира в Абу-Даби станет бой за вакантный титул между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

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