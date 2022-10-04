Ариэль Хельвани: «Чимаеву и Хабибу было некомфортно друг с другом в Dominance MMA. Они точно не лучшие друзья»

Инсайдер Ариэль Хельвани рассказал об отношениях российских бойцов – и .

«Я точно знаю, что Хамзат покинул Dominance MMA, потому что они не находили точки соприкосновения с Хабибом. Им было некомфортно друг с другом.

Конечно, лучше спросить об этом самого Хабиба. Чимаев - крупная рыба, и агентство его упустило.

Но они точно не лучшие друзья с Нурмагомедовым. Это я знаю наверняка», – сказал Хельвани.

Хабиб ответил тренеру Чимаева, который писал, что быть мусульманином – не значит быть идеальным

Хабиб дал совет Чимаеву: «Вокруг него нет мусульман, и это очень плохо»