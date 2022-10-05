Ислам Махачев: «Сейчас у нас с Хабибом разница в весе больше 10 кг. С ним тяжело бороться»

Российский легковес UFC Ислам Махачев рассказал о подготовке к бою за вакантный титул в легком весе с Чарльзом Оливейрой.

— Когда в последний раз вы проводили схватки с Хабибом и насколько у вас сейчас большая разница в весе и в силе?

— Совсем недавно. Разница в весе, наверное, больше 10 кг. Тяжело с ним бороться. Но отработки, какие-то новые моменты он постоянно показывает. В начале лагеря много чего давал.

— Он будет в углу?

— Да, будут Хабиб и . Посмотрим, кто еще. Если Хабиб в углу, это +10 к борьбе, к ударке, к тактике.

— Вы говорили нам, что ваш отец не погружен в спорт очень серьезно и занимается сельским хозяйством. Приедет ли он на этот бой в Абу-Даби?

— Нет, отец не приедет. Он обычно не приезжает, и я бы сам не хотел, чтобы он приезжал, потому что это чуть-чуть отвлекает, потому что тогда ты должен беспокоиться о том, чтобы у него все было хорошо. А так много людей приедет. У нас здесь большая команда, уже сейчас больше 20 человек.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

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