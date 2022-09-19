Бивол про Рамиреса: «У него 44 победы и ни одного поражения. Он очень хорош»

Чемпион WBA в полутяжелом весе рассказал, что давно хотел подраться с мексиканцем .

«Я был немного озадачен тем, когда и где состоится бой с Рамиресом. Теперь я рад, что подобное случилось.

Я очень много лет назад хотел драться с «Зурдо». После каждого своего боя я думал, что возможно моим следующим соперником станет Рамирес. Он говорил о нашем поединке. Рамирес — хороший соперник. Я всегда хотел подраться с оппонентом вроде «Зурдо». У него 44 победы и ни одного поражения. Он очень хорош», – сказал Бивол.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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