Александр Емельяненко: «Насколько я знаю, Дацика уже забыли. Он понимает, что ему не удастся победить меня в реванше»

Российский боец высказался насчет реванша с .

«То, что у меня произошло с Дациком, как бы все это понимают, – случайность. Просто один удар... Мы тяжеловесы, профессионалы.

Нет такого человека, который бы не проиграл. Это случайный фактор, поэтому не нужно смотреть, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Технически, физически и функционально я сильнее и опытнее его.

Дацик отказывается со мной драться. Он понимает, что повторить ему не удастся, не удастся победить меня, выиграть. Поэтому сегодня он живет на лаврах победителя. Посмотрим, что будет дальше. Насколько я знаю, Дацика уже забыли.

Буду ли я расстроен, если Дацик не даст реванш? Читайте по губам: «Мне ##### [все равно] на Дацика», – сказал Емельяненко.

В конце сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде на турнире Hardcore Boxing.

Гонорар Исмаилова за боксерский поединок с Дациком может составить 20 млн рублей (Metaratings)

Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата