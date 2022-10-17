Тренер Махачева рассказал, будет ли Ислам драться, если Оливейра не сделает вес

Тренер зала АКА Хавьер Мендес сообщил, будет ли драться с , если бразилец провалит взвешивание.

«Это будет решать Ислам, но я за то, чтобы он дрался. Если Чарльз проваливает вес, а Ислам его делает, это же все равно титульный бой для Ислама, почему нам тогда не драться?

Это бой не про Чарльза, это бой про титул. У Ислама нет мечты побить Чарльза, его мечта - стать чемпионом в легком весе.

Поэтому не имеет значения, сделает ли Чарльз вес. Имеет значение, сделает ли его Ислам», – сказал Мендес.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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