Волкановски – аутсайдер в боях против Махачева и Оливейры по мнению букмекеров

Букмекеры опубликовали стартовые коэффициенты после того, как чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски объявил, что будет запасным бойцом поединка за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Коэффициент на победу австралийца над бразильцем составляет 2.1, успех в противостоянии с россиянином оценивается коэффициентом 4.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит 280 в Абу-Даби.

Алекс Волкановски объявил, что стал запасным в бою Чарльза Оливейры и Ислама Махачева

Волкановски – Махачеву, который переживает, что Оливейра еще не прилетел в Абу-Даби: «Не волнуйся, брат, я буду рядом»