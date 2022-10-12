Волкановски – аутсайдер в боях против Махачева и Оливейры по мнению букмекеров

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Букмекеры опубликовали стартовые коэффициенты после того, как чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски объявил, что будет запасным бойцом поединка за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Коэффициент на победу австралийца над бразильцем составляет 2.1, успех в противостоянии с россиянином оценивается коэффициентом 4.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Алекс Волкановски объявил, что стал запасным в бою Чарльза Оливейры и Ислама Махачева

Волкановски – Махачеву, который переживает, что Оливейра еще не прилетел в Абу-Даби: «Не волнуйся, брат, я буду рядом»

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