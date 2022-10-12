Волкановски – аутсайдер в боях против Махачева и Оливейры по мнению букмекеров
Букмекеры опубликовали стартовые коэффициенты после того, как чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски объявил, что будет запасным бойцом поединка за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
Коэффициент на победу австралийца над бразильцем составляет 2.1, успех в противостоянии с россиянином оценивается коэффициентом 4.
Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.
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