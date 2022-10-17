Ислам Махачев: «Люди увидят нового чемпиона UFC из Дагестана»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Российский легковес UFC Ислам Махачев дал прогноз на бой за вакантный титул с Чарльзом Оливейрой.

«Все знают о дагестанской борьбе. Я предупреждаю всех своих соперников, что буду их переводить, удерживать внизу, изматывать, а затем финиширую.

Я прерву его победную серию и заберу этот пояс. Я покажу людям, как он сдается. Они увидят нового чемпиона UFC в легком весе из Дагестана», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Тренер Махачева рассказал, будет ли Ислам драться, если Оливейра не сделает вес

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против

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