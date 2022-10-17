Александр Емельяненко: «Абдулманап говорил, что Махачев – следующий чемпион. И я с ним согласен»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA легкий вес (MMA) Абдулманап Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко дал прогноз на бой за вакантный титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Касательно Махачева, уже пришло его время, он фаворит этого поединка. Абдулманап Нурмагомедов давно говорил, что Ислам – следующий чемпион, и я с этим согласен.

Знаю от многих спортсменов, кто с ним тренировался, что он очень мощный. Поддержка Хабиба и присутствие его в углу, безусловно, будет являться преимуществом», – сказал Емельяненко.

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