Алексей Олейник – Александру Емельяненко: «Не вешать нос и работать дальше»

Боец UFC Алексей Олейник прокомментировал поражение от .

«Специально поединок не смотрел, но мне прислали ссылку. Подрались два тяжеловеса, один попал второму в бороду. Поставьте 50 человек, Вячеслав попадет и 40 уйдет в нокаут просто потому, что он — огромный пацан, который умеет бить изо всех сил.

Наверное, Емельяненко не заметил этот удар, не рассчитал или еще что-то. Злорадства или негатива ни к одному, ни ко второму нет. Дацик был лучше — молодец.

Александр тоже молодец, что собрался и вышел. Нужно не вешать нос и работать дальше», – считает Олейник.

Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата

Дацик нокаутировал Емельяненко – за 13 секунд! – и закрыл личный конфликт. Александра добили загулы