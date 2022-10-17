Чарльз Оливейра: «Собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.

«Мне сделали операцию, и теперь мои глаза на 100% идеальны. Теперь я вижу все.

Я собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде, а после этого мы отпразднуем оба события», – сказал бразилец.

Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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