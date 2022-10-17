Чарльз Оливейра: «Собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде»
Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.
«Мне сделали операцию, и теперь мои глаза на 100% идеальны. Теперь я вижу все.
Я собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде, а после этого мы отпразднуем оба события», – сказал бразилец.
Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
Хабиб – о бое Махачева и Оливейры: «Ислам по всем навыкам лучше, он катком пройдет Чарльза»
Майкл Чендлер: «Хочу стать парнем, который остановит шумиху вокруг Махачева»
Комментарии