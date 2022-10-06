Майкл Чендлер: «Хочу стать парнем, который остановит шумиху вокруг Махачева»

Американский легковес UFC Майкл Чендлер рассказал, с кем бы он хотел подраться из противостояния – .

«Думаю, 50 на 50. Если это будет Чарльз, я не против провести с ним реванш.

Думаю, что я был очень близок к завоеванию титула, когда дрался с Оливейрой. У нас в том противостоянии были взлеты и падения у обоих.

Также я бы хотел, чтобы Ислам победил Чарльза. Я хочу стать парнем, который остановит шумиху вокруг Махачева, но сначала ему нужно победить», – сказал Чендлер.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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