Хабиб – о бое Махачева и Оливейры: «Ислам по всем навыкам лучше, он катком пройдет Чарльза»

Бывший чемпион в легком весе выразил уверенность в победе над .

Напомним, что поединок за титул в легком весе возглавит турнир UFC 280 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я считаю, что по всем навыкам Ислам лучше Оливейры. Конечно, есть определенные опасные моменты, над которыми мы работаем, где Махачеву нужно опасаться, а так в общем Ислам должен пройти его катком.

Это мое сугубо личное мнение, нет никакого неуважения с моей стороны, мы просто хотим пройти Оливейру 22 октября», – сказал Хабиб.

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