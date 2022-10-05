Махачев про бой с Оливейрой: «Все его поражения в UFC, это когда он уходил в глубокие воды, когда пульс уже за 200 становится»

Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя за вакантный титул с Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

«Оливейра прибавил в стойке. Раньше он использовал только джиу-джитсу, но теперь и в стойке стал хорош, но я спаррингую с Усманом [Нурмагомедовым], с Шарипом Зайнуковым. Это парни, выходцы из тайского бокса.

Надо сделать так, чтобы Оливейра чувствовал себя некомфортно. Все его поражения в UFC, это когда он уходил в глубокие воды, когда пульс уже за 200 становится.

А нынешняя его победная серия, там не было тяжелых боев, там он мог повалить и спокойно контролировать. Не было человека, который мог с ним спокойно побороться или сопротивляться в борьбе.

Для сравнения - у Фергюсона было хорошее джиу-джитсу и он смог подраться с Чарльзом все пять раундов. Оливейра не смог завершить с ним досрочно бой», – сказал Махачев.

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