Ислам Махачев: «Моя цель – финишировать Оливейру. Я заберу его рекорд»
Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул.
«Я в восторге, потому что моя мечта так близка. Этот момент близок. Очень скоро я стану чемпионом.
В своих мечтах я беру пояс и запрыгиваю на клетку, потому что я раньше никогда не запрыгивал на клетку, не сидел на ней. Это моя мечта, и я к ней как никогда близок.
Оливейра очень опасен. Он всегда финиширует своих соперников, и представляет опасность как в стойке, так и в партере.
Но я верю в свои навыки, и не думаю, что это самое большое испытание в моей карьере. Возможно, я бил парней, у которых было больше навыков.
Но сейчас он чемпион, идет на хорошей победной серии и думает, что его никто не сможет остановить.
22 октября я сделаю это: выйду в клетку и остановлю его. Поскольку у этого парня наибольшее количество досрочных побед в UFC, моя цель финишировать его. Я заберу его рекорд», – сказал Махачев.
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