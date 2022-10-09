Ислам Махачев: «Моя цель – финишировать Оливейру. Я заберу его рекорд»

Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с за вакантный титул.

«Я в восторге, потому что моя мечта так близка. Этот момент близок. Очень скоро я стану чемпионом.

В своих мечтах я беру пояс и запрыгиваю на клетку, потому что я раньше никогда не запрыгивал на клетку, не сидел на ней. Это моя мечта, и я к ней как никогда близок.

Оливейра очень опасен. Он всегда финиширует своих соперников, и представляет опасность как в стойке, так и в партере.

Но я верю в свои навыки, и не думаю, что это самое большое испытание в моей карьере. Возможно, я бил парней, у которых было больше навыков.

Но сейчас он чемпион, идет на хорошей победной серии и думает, что его никто не сможет остановить.

22 октября я сделаю это: выйду в клетку и остановлю его. Поскольку у этого парня наибольшее количество досрочных побед в UFC, моя цель финишировать его. Я заберу его рекорд», – сказал Махачев.

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