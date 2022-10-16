Эдвардс – о вызове Масвидаля: «Во-первых, «Мистер Эдвардс» или «Сэр». Во-вторых, на колени и умоляй меня»

Чемпион UFC в полусреднем весе отреагировал на вызов . Напомним, что американец в интервью назвал британца трусом из-за того, что он не принял вызов Масвидаля.

«Во-первых, обращайся ко мне «Мистер Эдвардс» или «сэр». Во-вторых, вставай на колени и умоляй меня, тогда я, возможно, рассмотрю твое предложение», – написал Леон в соцсетях.

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