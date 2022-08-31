Леон Эдвардс: «Масвидалю нужно одержать несколько побед, чтобы наш бой имел смысл»

Чемпион UFC в полусреднем весе назвал условие для боя с .

«Хочу подраться с Хорхе. Он – первый номер в моем списке. Но на данный момент он идет на серии из двух или трех поражений.

Ему нужно одержать несколько побед, чтобы наш бой имел смысл. Мне кажется, наш бой будет очень громким. Я отомщу ему», – сказал Эдвардс.

В 2019 году Масвидаль напал на Эдвардса после боя с Дарреном Тиллом на турнире в Лондоне, нанеся Леону несколько ударов в подтрибунном помещении.

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