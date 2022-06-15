Леон Эдвардс: «Когда я выиграю пояс, дам Масвидалю титульный шанс»

Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс хочет подраться с Хорхе Масвидалем после боя с Камару Усманом на UFC 278.
Поединок Эдвардса и Масвидаля 11 декабря на UFC 269 был отменен из-за травмы американца.
«Не думаю, что он хочет драться со мной. Но я хочу, чтобы этот бой состоялся.
Когда я выиграю пояс, дам Масвидалю титульный шанс. Это был бы фантастический бой в Великобритании. Верните его на О2 — это моя мечта, возглавить титульный бой в Лондоне.
У меня никогда не было такой возможности. Сначала я должен был сделать это с Тайроном Вудли, но бой отменили из-за коронавируса. Я всегда хотел вернуться домой и сделать это.
Масвидаль — маленькая крыса. Он исподтишка подбегает сзади, бросает удар и ускользает. Он чудак, очень странный человек.
Наш бой был бы отличной историей, и я думаю, что он состоится. Я побью Усмана в августе, и они захотят реванш в конце года. Посмотрим, что произойдет», – сказал Эдвардс.
Бой Усмана и Эдвардса 20 августа возглавит UFC 278 в Солт-Лейк-Сити