Леон Эдвардс: «Когда я выиграю пояс, дам Масвидалю титульный шанс»

Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс хочет подраться с после боя с на UFC 278.

Поединок Эдвардса и Масвидаля 11 декабря на UFC 269 был отменен из-за травмы американца.

«Не думаю, что он хочет драться со мной. Но я хочу, чтобы этот бой состоялся.

Когда я выиграю пояс, дам Масвидалю титульный шанс. Это был бы фантастический бой в Великобритании. Верните его на О2 — это моя мечта, возглавить титульный бой в Лондоне.

У меня никогда не было такой возможности. Сначала я должен был сделать это с Тайроном Вудли, но бой отменили из-за коронавируса. Я всегда хотел вернуться домой и сделать это.

Масвидаль — маленькая крыса. Он исподтишка подбегает сзади, бросает удар и ускользает. Он чудак, очень странный человек.

Наш бой был бы отличной историей, и я думаю, что он состоится. Я побью Усмана в августе, и они захотят реванш в конце года. Посмотрим, что произойдет», – сказал Эдвардс.

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