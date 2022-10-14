Эдвардс хочет бои с Конором и Масвидалем: «Это имеет смысл для UFC и фанатов»

Чемпион UFC в полусреднем весе порассуждал о возможных оппонентах. Англичанин заявил, что хотел бы подраться с ветераном промоушена и бывшим двойным чемпионом Конором Макгрегором.

«В будущем я определенно хотел бы встретиться с Хорхе Масвидалом, но из-за того, что он продолжает проигрывать, будет трудно сделать так, чтобы это имело смысл для компании и даже для фанатов.

Легко было бы устроить поединок с . У нас с ним одна менеджерская компания. Но кто придет, тот придет. Главные претенденты или денежные бои – для меня это не имеет значения», – сказал Эдвардс.

Третий бой Эдвардса и Усмана должен состояться в марте 2023-го в Великобритании

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