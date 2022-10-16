Камбосос – о бое с Хэйни: «Горжусь собой, этот парень может подняться в весе и доминировать»

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе заявил, что не может ни в чем себя упрекнуть, несмотря на поражение в бою с .

«Я отдал все, что у меня было в этом бою. Я очень горжусь собой. Этот парень – чертовски хороший боец. Хэйни входит в пятерку лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Его навыки и движения на высочайшем уровне. Он может подняться в первый полусредний вес и доминировать там долгое время.

Я очень скромен в своей оценке, потому что провел с ним 24 раунда. Я чувствую, что в этот раз провел бой с Хэйни намного лучше, по сравнению с первым. Нам обоим пришлось приспосабливаться», – сказал Камбосос.

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