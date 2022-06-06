Хэйни – о возможном бое с Ломаченко: «Я подерусь с любым. Василий у меня на горизонте»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни заявил, что открыт к поединку с Василием Ломаченко.

«Конечно, Ломаченко у меня на горизонте. Как я говорил, я подерусь с любым. Я настоящий боец, я буду биться с кем угодно.

Кто бы это ни был, они все в моем списке целей. Я топовый боец и все еще нацелен на самые большие поединки.

Кто бы ни был моим следующим соперником, мы поговорим об этом с Бобом Арумом, а дальше посмотрим», – сказал Хэйни после победы над .

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