Камбосос – о поражении Хэйни: «Я пошел на риск и подрался с лучшим из лучших»

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе поделился мыслями после поражения в поединке с .

«Хэйни просто отбоксировал, как хотел. Он двигался, боксировал, не особо хотел подходить и драться, но это его игра.

Я выражаю ему уважение. Я пошел на риск и подрался с лучшим среди лучших. В конце концов, я не обязан был с ним биться.

Мало кто хотел с ним драться, но я дал ему шанс. Я уверен, что мы снова сделаем это», – сказал австралиец.

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