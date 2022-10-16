Хэйни вновь уверенно победил Камбососа решением судей, защитив титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Теги легкий вес бокс Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

В Мельбурне (Австралия) завершился вечер бокса компании Top Rank, в главном бою которого состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между Дэвином Хэйни (29-0) и Джорджем Камбососом (20-2).

На протяжении всего поединка Хэйни выглядел лучше оппонента, ближе к концу боя открыв на его лице серьезное рассечение.

По итогам боя судьи встали на сторону действующего чемпиона, насчитав 119-109, 118-110, 118-110.

Хэйни – о ближайших планах: «Мне нравится бой с Ломаченко, интересует бой с Дэвисом, столкновение со Стивенсоном неизбежно»

Боб Арум – о возможном бое Хэйни и Ломаченко: «Не знаю, кто бы победил. Поэтому зрители и покупают билеты»

 

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