Хэйни после победы над Камбососом: «Теперь я определенно должен быть включен в рейтинг P4P»
Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни поделился мыслями о первой успешной защите титула.
«Мой папа хотел, чтобы я больше работал передней рукой, но я почувствовал, что правая, это то, что принесет мне победу в этом противостоянии.
Теперь я определенно должен быть включен в рейтинг pound-for-pound», – сказал Хэйни.
Хэйни вновь уверенно победил Камбососа решением судей, защитив титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
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