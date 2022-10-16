Хэйни после победы над Камбососом: «Теперь я определенно должен быть включен в рейтинг P4P»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе поделился мыслями о первой успешной защите титула.

«Мой папа хотел, чтобы я больше работал передней рукой, но я почувствовал, что правая, это то, что принесет мне победу в этом противостоянии.

Теперь я определенно должен быть включен в рейтинг pound-for-pound», – сказал Хэйни.

Хэйни вновь уверенно победил Камбососа решением судей, защитив титул абсолютного чемпиона мира в легком весе