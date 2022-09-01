«Он по-прежнему отличный боец». Канело – про поражение Усмана от Эдвардса

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе прокомментировал поражение в бою с на UFC 278.

«Такое случается в спорте. Каждый может проиграть, это нельзя предугадать.

Насколько я понимаю, он выигрывал бой и пропустил один удар, который изменил все. Послушайте, он по-прежнему отличный боец», – сказал Усман.

20 августа Усман проиграл Эдвардсу нокаутом в пятом раунде и потерял титул чемпиона в полусреднем весе.

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