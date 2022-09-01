«Он по-прежнему отличный боец». Канело – про поражение Усмана от Эдвардса

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Сауль Альварес Леон Эдвардс Камару Усман UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал поражение Камару Усмана в бою с Леоном Эдвардсом на UFC 278.

«Такое случается в спорте. Каждый может проиграть, это нельзя предугадать.

Насколько я понимаю, он выигрывал бой и пропустил один удар, который изменил все. Послушайте, он по-прежнему отличный боец», – сказал Усман.

20 августа Усман проиграл Эдвардсу нокаутом в пятом раунде и потерял титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

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