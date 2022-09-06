Хамзат Чимаев: «Эдвардс прострелил Усману голову, Камару не останется прежним»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев прокомментировал поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса.

В конце августа на UFC 278 Усман проиграл Эдвардсу нокаутом в пятом раунде и потерял титул чемпиона дивизиона.

«Это был сумасшедший бой. Я многое узнал об обоих парнях. Было забавно смотреть, потому что Усман был очень высокого мнения о себе. Он говорил, что будет драться с Канело и постоянно бросал ему вызовы. Усман просто был не сконцентрировал, хотя утверждал, что всегда сосредоточен. Также он постоянно твердил, что хочет зарабатывать деньги. А Леон пришел и прострелил парню голову, уронил его.

Не думаю, что после этого поражения Камару останется прежним. Мы видели много чемпионов, которые говорили: «Никто не может победить меня», потому что он защищал свой титул много раз. «Теперь я непобедим», и тому подобное, но потом бац, и кто-то вас нокаутировал. После такого они понимают, что тоже являются людьми», – считает Чимаев.

Чимаев хочет подраться с победителем боя Адесанья – Перейра

Менеджер Чимаева: «Не удивлюсь, если Хамзат будет драться с полутяжеловесами и тяжеловесами»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные