Хамзат Чимаев: «Эдвардс прострелил Усману голову, Камару не останется прежним»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев прокомментировал поражение от .

В конце августа на UFC 278 Усман проиграл Эдвардсу нокаутом в пятом раунде и потерял титул чемпиона дивизиона.

«Это был сумасшедший бой. Я многое узнал об обоих парнях. Было забавно смотреть, потому что Усман был очень высокого мнения о себе. Он говорил, что будет драться с Канело и постоянно бросал ему вызовы. Усман просто был не сконцентрировал, хотя утверждал, что всегда сосредоточен. Также он постоянно твердил, что хочет зарабатывать деньги. А Леон пришел и прострелил парню голову, уронил его.

Не думаю, что после этого поражения Камару останется прежним. Мы видели много чемпионов, которые говорили: «Никто не может победить меня», потому что он защищал свой титул много раз. «Теперь я непобедим», и тому подобное, но потом бац, и кто-то вас нокаутировал. После такого они понимают, что тоже являются людьми», – считает Чимаев.

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