Тренер Волкановски: «Оливейра близок к наследию Хабиба»
Фрэнк Хикман, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, считает, что экс-чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра близок к наследию Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб был великолепен и ушел непобежденным. Если говорить об Оливейре, то начало у него было не лучшее.
Если не ошибаюсь, в какой-то момент его рекорд был 8-8. Люди видят этот период и обращают внимание на то, кому проигрывал Оливейра. Однако некоторые бойцы добиваются успеха только на поздних этапах карьеры.
Сейчас всех волнует то, что делает Оливейра. Он у ударе, уничтожает своих соперников одного за другим и уже добился впечатляющих успехов. Оливейра близок к наследию Хабиба», – сказал Хикман.
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