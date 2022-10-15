Тренер Волкановски: «Оливейра близок к наследию Хабиба»

Фрэнк Хикман, тренер чемпиона в полулегком весе , считает, что экс-чемпион легкого дивизиона близок к наследию .

«Хабиб был великолепен и ушел непобежденным. Если говорить об Оливейре, то начало у него было не лучшее.

Если не ошибаюсь, в какой-то момент его рекорд был 8-8. Люди видят этот период и обращают внимание на то, кому проигрывал Оливейра. Однако некоторые бойцы добиваются успеха только на поздних этапах карьеры.

Сейчас всех волнует то, что делает Оливейра. Он у ударе, уничтожает своих соперников одного за другим и уже добился впечатляющих успехов. Оливейра близок к наследию Хабиба», – сказал Хикман.

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