Алекс Волкановски: «Если я побью Оливейру, все будут считать меня чемпионом. Если я побью Махачева, мне все равно придется побить Чарльза»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски объяснил, почему предпочитает драться с Чарльзом Оливейрой, а не Исламом Махачевым.
«Очевидно, что вокруг Оливейры много хайпа. Все считают его чемпионом. Если я побью его, все будут считать чемпионом меня. Если я побью Ислама, уверен, люди тоже будут называть меня чемпионом, но мне все равно придется побить Чарльза.
Если их бой состоится, кто-то из них выиграет пояс, и не сможет драться довольно долго, я проведу защиту пояса в полулегком весе, а затем буду ждать поединка за титул в легком весе.
Определенно, я следующий в очереди на титульный бой в легком весе. Это предельно очевидно и ясно, вот почему я это делаю», – сказал Волкановски.
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