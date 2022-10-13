Алекс Волкановски: «Если я побью Оливейру, все будут считать меня чемпионом. Если я побью Махачева, мне все равно придется побить Чарльза»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски объяснил, почему предпочитает драться с Чарльзом Оливейрой, а не Исламом Махачевым.

«Очевидно, что вокруг Оливейры много хайпа. Все считают его чемпионом. Если я побью его, все будут считать чемпионом меня. Если я побью Ислама, уверен, люди тоже будут называть меня чемпионом, но мне все равно придется побить Чарльза.

Если их бой состоится, кто-то из них выиграет пояс, и не сможет драться довольно долго, я проведу защиту пояса в полулегком весе, а затем буду ждать поединка за титул в легком весе.

Определенно, я следующий в очереди на титульный бой в легком весе. Это предельно очевидно и ясно, вот почему я это делаю», – сказал Волкановски.

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