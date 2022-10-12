Бенеил Дариуш: «Махачев должен быть очень осторожен. Оливейра умеет восставать из мертвых»

Легковес UFC Бенеил Дариуш поделился ожиданиями от боя за вакантный титул между и .

«Я не понимаю, почему Оливейра не получает должного уважения. Я уважаю Чарльза, мне нравится как он дерется. Он выходит и сражается всем сердцем. Он умеет восставать из мертвых, это просто потрясающе.

Иногда люди не проявляют к нему должного уважения, и я не понимаю почему. Это делал Джастин Гейджи, и он изменил свое мнение. Это делал Майкл Чендлер, это делали другие парни, но после боя с ним они уже думали по-другому.

Думаю, что сейчас это делает Хабиб, но я считаю, что Махачев должен быть очень осторожен. Парень, с которым он дерется, бесстрашен, и это делает его страшным человеком», – уверен Дариуш.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Дариуш заявил, что будет запасным в бою Махачев – Оливейра: «Не знаю, играет ли Волкановски и UFC в какие-то игры»

Хабиб – о бое Махачева и Оливейры: «Ислам по всем навыкам лучше, он катком пройдет Чарльза»