Дариуш заявил, что будет запасным в бою Махачев – Оливейра: «Не знаю, играет ли Волкановски и UFC в какие-то игры»

Легковес UFC Бенеил Дариуш отреагировал на заявление чемпиона полулегкого дивизиона .

Австралиец сообщил, что будет запасным в бою за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я в замешательстве. Не знаю, играет ли Волкановски и UFC в какие-то игры, потому что мне сказали, что я должен быть запасным бойцом боя Махачева и Оливейры.

В этом весь смысл еще одного боя в легком весе на этом турнире. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Как бы то ни было, у меня есть только одна цель – это Гамрот.

Но я реально думал, что страхую титульный бой. Так мне сказали», – сообщил Дариуш.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби. Там же подерутся Дариуш и Гамрот.

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