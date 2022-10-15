Масвидаль про Нейта Диаза: «Это парень на грани превращения в овощ»
Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль оценил перспективы Нейта Диаза в боксе и других промоушенах.
«Думаю, что этот парень на грани превращения в овощ. Его дерзость, остроумие и резкость в интервью превратились в дерьмо. Его приходится ждать, паузы стали длиннее.
Раньше, когда ему задавали вопрос, пауза длилась две секунды, а теперь целых 30 секунд. Ему не следует выступать в больших лигах, потому что Диаз там будет получать урон.
Заберите эту старую задницу куда-то в другое место», – сказал Масвидаль.
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