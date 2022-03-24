Боец UFC Нейт Диаз прокомментировал аресты за опасное вождение и Хорхе Масвидаля за нападение на Колби Ковингтона.

«Все вы, бойцы, должны прекратить быть арестованными за какие-то глупости. Вы ведете себя как животные, безответственные маленькие дети, соберитесь.

Ездите безопасно, пожалуйста, и ведите себя правильно, черт побери.

Я бы подрался с тупоголовым Конором прямо сейчас, но он не способен на это», – написал Диаз в социальных сетях.

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