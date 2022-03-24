Боец UFC Нейт Диаз прокомментировал аресты Конора Макгрегора за опасное вождение и Хорхе Масвидаля за нападение на Колби Ковингтона.
«Все вы, бойцы, должны прекратить быть арестованными за какие-то глупости. Вы ведете себя как животные, безответственные маленькие дети, соберитесь.
Ездите безопасно, пожалуйста, и ведите себя правильно, черт побери.
Я бы подрался с тупоголовым Конором прямо сейчас, но он не способен на это», – написал Диаз в социальных сетях.
Хорхе Масвидаля арестовали после нападения на Ковингтона