Масвидаль ответил Кормье: ранее Даниэль советовал Эдвардсу не драться с Хорхе

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвиталь резко ответил бывшему двойному чемпиону Даниэлю Кормье, который до этого высказался против боя Хорхе и .

«Полагаю, у тебя до сих пор бомбит из-за того, что на неделе моего боя я не дал интервью твоему слабому YouTube-каналу.

Надень свой лучший костюм из DXL и веди себя как подобает хорошему мальчику. Возможно, твой хозяин сделает тебе подарок», – написал Масвидаль в соцсетях.

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