Генри Сехудо: «Я буквально облизываю пальцы, глядя на недостатки защиты Петра Яна»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал недостатки в Петре Яне.
«У него впечатляющая ударная техника, но в остальном у него есть серьезные дыры. Я буквально облизываю пальцы, глядя на недостатки его защиты.
Любой парень, который придерживается борцовского стиля ведения боя, доставит Яну неприятности», – считает Сехудо.
22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Ян подерется с Шоном О’Мэлли.
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