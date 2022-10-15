Генри Сехудо: «Я буквально облизываю пальцы, глядя на недостатки защиты Петра Яна»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал недостатки в Петре Яне.

«У него впечатляющая ударная техника, но в остальном у него есть серьезные дыры. Я буквально облизываю пальцы, глядя на недостатки его защиты.

Любой парень, который придерживается борцовского стиля ведения боя, доставит Яну неприятности», – считает Сехудо.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Ян подерется с Шоном О’Мэлли.

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