Даррен Тилл на русском языке пожелал Петру Яну удачи на UFC 280
Британский боец UFC Даррен Тилл обратился к бывшему чемпиону легчайшего дивизиона Петру Яну в преддверии боя россиянина с Шоном О’Мэлли.
«Удачи в бою, брат. Рад твоей победе», – написал Тилл в соцсети, опубликовав общее фото с Яном.
«Спасибо!» – ответил россиянин на английском.
Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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