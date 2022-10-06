Даррен Тилл на русском языке пожелал Петру Яну удачи на UFC 280

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Британский боец UFC Даррен Тилл обратился к бывшему чемпиону легчайшего дивизиона Петру Яну в преддверии боя россиянина с Шоном О’Мэлли.

«Удачи в бою, брат. Рад твоей победе», – написал Тилл в соцсети, опубликовав общее фото с Яном.

«Спасибо!» – ответил россиянин на английском.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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