Рафаэль Физиев: «О’Мэлли не станет для Яна чем-то необычным»

Легковес UFC Рафаэль Физиев дал прогноз на бой между и ’Мэлли.

«Это ММА, и давать прогнозы здесь непросто. Но я хорошо знаю навыки Яна. Я видел, как дерется О’Мэлли и как дерется Петр.

На протяжении всей карьеры Ян сражается с соперниками, которые немного выше его, поэтому бой с О’Мэлли не станет для Петра чем-то необычным.

Но для О’Мэлли это будет большой сюрприз, потому что у Петра очень хороший бокс. О’Мэлли не дрался ни с кем, у кого есть такой бокс и такой прессинг.

Однако О’Мэлли все равно опасен. Но у нас есть один парень из Узбекистана, у которого схожее телосложение и стиль. Думаю, он очень сильно помог Петру в этом тренировочном лагере», – сказал Физиев.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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