Сехудо посоветовал О’Мэлли думать о партере в бою с Яном: «Петр съест твою ногу в стойке, Шон»
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо дал совет Шону О’Мэлли, которому предстоит бой против Петра Яна.
«Мой вопрос заключается вот в чем: чтобы стать лучшим в мире, сможешь ли ты защищаться от тейкдаунов? Сможешь ли ты перевести соперника вниз?
Насколько ты хорош на спине? Насколько ты хорош в клинче? Можешь ли ты перевести бой в русло, в котором мы действительно это увидим? Шон, если ты останешься с Петром Яном в стойке, то он съест твою ногу», – сказал Сехудо.
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