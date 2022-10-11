Сехудо посоветовал О’Мэлли думать о партере в бою с Яном: «Петр съест твою ногу в стойке, Шон»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе дал совет ’Мэлли, которому предстоит бой против .

«Мой вопрос заключается вот в чем: чтобы стать лучшим в мире, сможешь ли ты защищаться от тейкдаунов? Сможешь ли ты перевести соперника вниз?

Насколько ты хорош на спине? Насколько ты хорош в клинче? Можешь ли ты перевести бой в русло, в котором мы действительно это увидим? Шон, если ты останешься с Петром Яном в стойке, то он съест твою ногу», – сказал Сехудо.

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