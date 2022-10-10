Петр Ян и Алджамейн Стерлинг пожали руки в Абу-Даби

Российский боец Петр Ян и чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг встретились в Абу-Даби и пожали друг другу руки.

Напомним, 22 октября на UFC 280 Ян подерется с ’Мэлли, а Стерлинг проведет защиту титула в бою с .

Россиянин и американец дрались дважды: в марте 2021-го Ян проиграл из-за дисквалификации за запрещенный удар, в апреле Стерлинг в реванше победил раздельным решением судей.

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