Петр Ян и Алджамейн Стерлинг пожали руки в Абу-Даби

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Российский боец Петр Ян и чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг встретились в Абу-Даби и пожали друг другу руки.

Напомним, 22 октября на UFC 280 Ян подерется с Шоном О’Мэлли, а Стерлинг проведет защиту титула в бою с Ти Джеем Диллашоу.

Россиянин и американец дрались дважды: в марте 2021-го Ян проиграл из-за дисквалификации за запрещенный удар, в апреле Стерлинг в реванше победил раздельным решением судей.

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